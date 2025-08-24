SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GTTM 5
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
360
Profit Trade:
235 (65.27%)
Loss Trade:
125 (34.72%)
Best Trade:
15.05 USD
Worst Trade:
-25.28 USD
Profitto lordo:
1 010.72 USD (119 999 pips)
Perdita lorda:
-935.83 USD (138 495 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (88.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.49 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
84.21%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
209 (58.06%)
Short Trade:
151 (41.94%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-201.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.74 USD (23)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.97 USD
Massimale:
317.46 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (317.46 USD)
Per equità:
3.21% (164.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYm 36
GBPAUDm 35
USDCADm 28
EURUSDm 28
GBPJPYm 27
NZDJPYm 25
NZDCHFm 25
GBPCADm 23
USDCHFm 22
AUDJPYm 20
NZDCADm 20
EURGBPm 15
CHFJPYm 14
EURCHFm 8
GBPUSDm 7
AUDCADm 5
GBPNZDm 5
AUDNZDm 4
EURNZDm 2
CADJPYm 2
EURAUDm 2
AUDUSDm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
CADCHFm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYm 110
GBPAUDm -367
USDCADm -48
EURUSDm 114
GBPJPYm -27
NZDJPYm 32
NZDCHFm 43
GBPCADm -40
USDCHFm 85
AUDJPYm 38
NZDCADm -32
EURGBPm 10
CHFJPYm 59
EURCHFm 3
GBPUSDm 77
AUDCADm -35
GBPNZDm 4
AUDNZDm 1
EURNZDm 6
CADJPYm 8
EURAUDm 17
AUDUSDm 8
XAUUSDm -19
NZDUSDm 14
AUDCHFm 6
EURCADm 5
CADCHFm 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYm 16K
GBPAUDm -53K
USDCADm -5.8K
EURUSDm 11K
GBPJPYm -3.5K
NZDJPYm 3.7K
NZDCHFm 5.8K
GBPCADm -4.5K
USDCHFm 6.9K
AUDJPYm 4.5K
NZDCADm -4.4K
EURGBPm 181
CHFJPYm 8.7K
EURCHFm 250
GBPUSDm 7.7K
AUDCADm -2.3K
GBPNZDm 663
AUDNZDm 85
EURNZDm 1K
CADJPYm 1.3K
EURAUDm 2.5K
AUDUSDm 848
XAUUSDm -19K
NZDUSDm 1.4K
AUDCHFm 479
EURCADm 686
CADCHFm 266
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.05 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +88.49 USD
Massima perdita consecutiva: -201.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GTTM 5
30USD al mese
2%
0
0
USD
5.1K
USD
23
100%
360
65%
84%
1.08
0.21
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.