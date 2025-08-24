СигналыРазделы
Wing Ki Tze

GTTM 5

Wing Ki Tze
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -16%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
587
Прибыльных трейдов:
372 (63.37%)
Убыточных трейдов:
215 (36.63%)
Лучший трейд:
20.65 USD
Худший трейд:
-119.98 USD
Общая прибыль:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Общий убыток:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (140.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.40 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
84.37%
Макс. загрузка депозита:
8.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
312 (53.15%)
Коротких трейдов:
275 (46.85%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.37 USD
Средняя прибыль:
4.56 USD
Средний убыток:
-11.62 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-201.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-871.94 USD (16)
Прирост в месяц:
3.57%
Годовой прогноз:
43.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 006.48 USD
Максимальная:
1 186.70 USD (22.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.64% (1 186.70 USD)
По эквити:
11.46% (529.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 78
EURJPYm 42
GBPAUDm 39
USDCADm 34
NZDJPYm 34
NZDCHFm 32
GBPJPYm 29
GBPCADm 29
EURUSDm 28
CHFJPYm 28
AUDJPYm 25
EURGBPm 25
GBPUSDm 24
USDCHFm 22
NZDCADm 20
EURCHFm 14
AUDNZDm 13
AUDCADm 10
GBPCHFm 9
CADCHFm 8
GBPNZDm 7
AUDCHFm 7
NZDUSDm 5
EURAUDm 5
AUDUSDm 5
EURCADm 5
EURNZDm 4
USDJPYm 4
CADJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -851
EURJPYm 60
GBPAUDm -368
USDCADm -50
NZDJPYm 57
NZDCHFm 64
GBPJPYm -26
GBPCADm -30
EURUSDm 114
CHFJPYm -123
AUDJPYm 49
EURGBPm 23
GBPUSDm 210
USDCHFm 85
NZDCADm -32
EURCHFm 18
AUDNZDm -110
AUDCADm -23
GBPCHFm -7
CADCHFm 29
GBPNZDm -13
AUDCHFm 44
NZDUSDm 18
EURAUDm 35
AUDUSDm 16
EURCADm 27
EURNZDm 20
USDJPYm -48
CADJPYm 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -483K
EURJPYm 8.3K
GBPAUDm -53K
USDCADm -6.2K
NZDJPYm 7.6K
NZDCHFm 7.6K
GBPJPYm -3.3K
GBPCADm -3.1K
EURUSDm 11K
CHFJPYm -19K
AUDJPYm 6.3K
EURGBPm 1.2K
GBPUSDm 21K
USDCHFm 6.9K
NZDCADm -4.4K
EURCHFm 1.5K
AUDNZDm -19K
AUDCADm -150
GBPCHFm -573
CADCHFm 2.3K
GBPNZDm -2.3K
AUDCHFm 3.5K
NZDUSDm 1.8K
EURAUDm 5.3K
AUDUSDm 1.6K
EURCADm 3.8K
EURNZDm 3.5K
USDJPYm -7.3K
CADJPYm 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.65 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +140.40 USD
Макс. убыток в серии: -201.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GTTM 5
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
4.3K
USD
36
100%
587
63%
84%
0.67
-1.37
USD
23%
1:500
