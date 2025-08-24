- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
587
Прибыльных трейдов:
372 (63.37%)
Убыточных трейдов:
215 (36.63%)
Лучший трейд:
20.65 USD
Худший трейд:
-119.98 USD
Общая прибыль:
1 696.06 USD (293 406 pips)
Общий убыток:
-2 499.00 USD (800 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (140.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.40 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
84.37%
Макс. загрузка депозита:
8.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
312 (53.15%)
Коротких трейдов:
275 (46.85%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.37 USD
Средняя прибыль:
4.56 USD
Средний убыток:
-11.62 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-201.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-871.94 USD (16)
Прирост в месяц:
3.57%
Годовой прогноз:
43.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 006.48 USD
Максимальная:
1 186.70 USD (22.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.64% (1 186.70 USD)
По эквити:
11.46% (529.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|EURJPYm
|42
|GBPAUDm
|39
|USDCADm
|34
|NZDJPYm
|34
|NZDCHFm
|32
|GBPJPYm
|29
|GBPCADm
|29
|EURUSDm
|28
|CHFJPYm
|28
|AUDJPYm
|25
|EURGBPm
|25
|GBPUSDm
|24
|USDCHFm
|22
|NZDCADm
|20
|EURCHFm
|14
|AUDNZDm
|13
|AUDCADm
|10
|GBPCHFm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPNZDm
|7
|AUDCHFm
|7
|NZDUSDm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDUSDm
|5
|EURCADm
|5
|EURNZDm
|4
|USDJPYm
|4
|CADJPYm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-851
|EURJPYm
|60
|GBPAUDm
|-368
|USDCADm
|-50
|NZDJPYm
|57
|NZDCHFm
|64
|GBPJPYm
|-26
|GBPCADm
|-30
|EURUSDm
|114
|CHFJPYm
|-123
|AUDJPYm
|49
|EURGBPm
|23
|GBPUSDm
|210
|USDCHFm
|85
|NZDCADm
|-32
|EURCHFm
|18
|AUDNZDm
|-110
|AUDCADm
|-23
|GBPCHFm
|-7
|CADCHFm
|29
|GBPNZDm
|-13
|AUDCHFm
|44
|NZDUSDm
|18
|EURAUDm
|35
|AUDUSDm
|16
|EURCADm
|27
|EURNZDm
|20
|USDJPYm
|-48
|CADJPYm
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-483K
|EURJPYm
|8.3K
|GBPAUDm
|-53K
|USDCADm
|-6.2K
|NZDJPYm
|7.6K
|NZDCHFm
|7.6K
|GBPJPYm
|-3.3K
|GBPCADm
|-3.1K
|EURUSDm
|11K
|CHFJPYm
|-19K
|AUDJPYm
|6.3K
|EURGBPm
|1.2K
|GBPUSDm
|21K
|USDCHFm
|6.9K
|NZDCADm
|-4.4K
|EURCHFm
|1.5K
|AUDNZDm
|-19K
|AUDCADm
|-150
|GBPCHFm
|-573
|CADCHFm
|2.3K
|GBPNZDm
|-2.3K
|AUDCHFm
|3.5K
|NZDUSDm
|1.8K
|EURAUDm
|5.3K
|AUDUSDm
|1.6K
|EURCADm
|3.8K
|EURNZDm
|3.5K
|USDJPYm
|-7.3K
|CADJPYm
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.65 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +140.40 USD
Макс. убыток в серии: -201.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
