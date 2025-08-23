- Büyüme
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
117 (83.57%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (16.43%)
En iyi işlem:
30.71 USD
En kötü işlem:
-28.29 USD
Brüt kâr:
484.09 USD (13 645 pips)
Brüt zarar:
-149.90 USD (5 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.77 USD (9)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
74.77%
Maks. mevduat yükü:
4.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.81
Alış işlemleri:
72 (51.43%)
Satış işlemleri:
68 (48.57%)
Kâr faktörü:
3.23
Beklenen getiri:
2.39 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.29 USD (1)
Aylık büyüme:
5.82%
Yıllık tahmin:
70.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.29 USD (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.01% (28.29 USD)
Varlığa göre:
12.92% (117.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|50
|EURGBP
|48
|EURUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|123
|EURGBP
|111
|EURUSD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|2.3K
|EURUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.71 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live20
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 294
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.58 × 1617
|
ICMarketsSC-Live10
|0.72 × 345
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 263
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|1.01 × 160
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
938
USD
USD
18
100%
140
83%
75%
3.22
2.39
USD
USD
13%
1:500