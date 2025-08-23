SinyallerBölümler
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
117 (83.57%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (16.43%)
En iyi işlem:
30.71 USD
En kötü işlem:
-28.29 USD
Brüt kâr:
484.09 USD (13 645 pips)
Brüt zarar:
-149.90 USD (5 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.77 USD (9)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
74.77%
Maks. mevduat yükü:
4.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.81
Alış işlemleri:
72 (51.43%)
Satış işlemleri:
68 (48.57%)
Kâr faktörü:
3.23
Beklenen getiri:
2.39 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.29 USD (1)
Aylık büyüme:
5.82%
Yıllık tahmin:
70.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.29 USD (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.01% (28.29 USD)
Varlığa göre:
12.92% (117.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 50
EURGBP 48
EURUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 123
EURGBP 111
EURUSD 100
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 2.3K
EURGBP 2.3K
EURUSD 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.71 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.19 × 16
ICMarkets-Live20
0.29 × 7
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 294
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.58 × 1617
ICMarketsSC-Live10
0.72 × 345
Tickmill-Live05
0.80 × 263
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
1.01 × 160
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
140 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.