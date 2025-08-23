SegnaliSezioni
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
117 (83.57%)
Loss Trade:
23 (16.43%)
Best Trade:
30.71 USD
Worst Trade:
-28.29 USD
Profitto lordo:
484.09 USD (13 645 pips)
Perdita lorda:
-149.90 USD (5 810 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.77 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
74.77%
Massimo carico di deposito:
4.62%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
72 (51.43%)
Short Trade:
68 (48.57%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.29 USD (1)
Crescita mensile:
7.58%
Previsione annuale:
91.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.29 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (28.29 USD)
Per equità:
12.92% (117.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 50
EURGBP 48
EURUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 123
EURGBP 111
EURUSD 100
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 2.3K
EURGBP 2.3K
EURUSD 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.71 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.23 USD
Massima perdita consecutiva: -12.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.19 × 16
ICMarkets-Live20
0.29 × 7
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 294
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.58 × 1617
ICMarketsSC-Live10
0.72 × 345
Tickmill-Live05
0.80 × 263
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
1.01 × 160
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
140 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.