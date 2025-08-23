- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
117 (83.57%)
Loss Trade:
23 (16.43%)
Best Trade:
30.71 USD
Worst Trade:
-28.29 USD
Profitto lordo:
484.09 USD (13 645 pips)
Perdita lorda:
-149.90 USD (5 810 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.77 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
74.77%
Massimo carico di deposito:
4.62%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
72 (51.43%)
Short Trade:
68 (48.57%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.29 USD (1)
Crescita mensile:
7.58%
Previsione annuale:
91.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.29 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (28.29 USD)
Per equità:
12.92% (117.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|50
|EURGBP
|48
|EURUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|123
|EURGBP
|111
|EURUSD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|2.3K
|EURUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.71 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.23 USD
Massima perdita consecutiva: -12.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live20
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 294
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.58 × 1617
|
ICMarketsSC-Live10
|0.72 × 345
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 263
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|1.01 × 160
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
