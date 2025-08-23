SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ATong2
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 83%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
225
Transacciones Rentables:
188 (83.55%)
Transacciones Irrentables:
37 (16.44%)
Mejor transacción:
46.99 USD
Peor transacción:
-46.11 USD
Beneficio Bruto:
770.09 USD (22 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-270.20 USD (11 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (31.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.77 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
72.41%
Carga máxima del depósito:
8.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
10.84
Transacciones Largas:
109 (48.44%)
Transacciones Cortas:
116 (51.56%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
2.22 USD
Beneficio medio:
4.10 USD
Pérdidas medias:
-7.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.69%
Pronóstico anual:
56.88%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.11 USD (4.19%)
Reducción relativa:
De balance:
4.18% (46.11 USD)
De fondos:
42.36% (469.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 79
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP 187
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 4.5K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.99 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
otros 336...
No hay comentarios
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
