- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
225
Transacciones Rentables:
188 (83.55%)
Transacciones Irrentables:
37 (16.44%)
Mejor transacción:
46.99 USD
Peor transacción:
-46.11 USD
Beneficio Bruto:
770.09 USD (22 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-270.20 USD (11 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (31.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.77 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
72.41%
Carga máxima del depósito:
8.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
10.84
Transacciones Largas:
109 (48.44%)
Transacciones Cortas:
116 (51.56%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
2.22 USD
Beneficio medio:
4.10 USD
Pérdidas medias:
-7.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.69%
Pronóstico anual:
56.88%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.11 USD (4.19%)
Reducción relativa:
De balance:
4.18% (46.11 USD)
De fondos:
42.36% (469.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|79
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|187
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|4.5K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +46.99 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
otros 336...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios