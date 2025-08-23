- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
224
盈利交易:
187 (83.48%)
亏损交易:
37 (16.52%)
最好交易:
46.99 USD
最差交易:
-46.11 USD
毛利:
767.87 USD (22 090 pips)
毛利亏损:
-270.20 USD (11 064 pips)
最大连续赢利:
13 (31.23 USD)
最大连续盈利:
49.77 USD (9)
夏普比率:
0.33
交易活动:
72.41%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.79
长期交易:
109 (48.66%)
短期交易:
115 (51.34%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.22 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
2 (-15.52 USD)
最大连续亏损:
-46.11 USD (1)
每月增长:
5.14%
年度预测:
62.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.11 USD (4.19%)
相对跌幅:
结余:
4.18% (46.11 USD)
净值:
39.91% (441.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|185
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|4.4K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.99 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +31.23 USD
最大连续亏损: -15.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
没有评论