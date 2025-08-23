信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ATong2
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
增长自 2025 82%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
224
盈利交易:
187 (83.48%)
亏损交易:
37 (16.52%)
最好交易:
46.99 USD
最差交易:
-46.11 USD
毛利:
767.87 USD (22 090 pips)
毛利亏损:
-270.20 USD (11 064 pips)
最大连续赢利:
13 (31.23 USD)
最大连续盈利:
49.77 USD (9)
夏普比率:
0.33
交易活动:
72.41%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.79
长期交易:
109 (48.66%)
短期交易:
115 (51.34%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.22 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
2 (-15.52 USD)
最大连续亏损:
-46.11 USD (1)
每月增长:
5.14%
年度预测:
62.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.11 USD (4.19%)
相对跌幅:
结余:
4.18% (46.11 USD)
净值:
39.91% (441.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 78
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP 185
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 4.4K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.99 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +31.23 USD
最大连续亏损: -15.52 USD

没有评论
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
