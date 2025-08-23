시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ATong2
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 85%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
233
이익 거래:
196 (84.12%)
손실 거래:
37 (15.88%)
최고의 거래:
46.99 USD
최악의 거래:
-46.11 USD
총 수익:
785.53 USD (23 017 pips)
총 손실:
-270.20 USD (11 064 pips)
연속 최대 이익:
13 (31.23 USD)
연속 최대 이익:
64.65 USD (10)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
74.47%
최대 입금량:
17.34%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
11.18
롱(주식매수):
115 (49.36%)
숏(주식차입매도):
118 (50.64%)
수익 요인:
2.91
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.52 USD)
연속 최대 손실:
-46.11 USD (1)
월별 성장률:
4.63%
연간 예측:
56.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.11 USD (4.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.18% (46.11 USD)
자본금별:
58.99% (662.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURGBP 80
AUDUSD 75
EURUSD 63
GBPUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURGBP 190
AUDUSD 165
EURUSD 141
GBPUSD 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURGBP 4.6K
AUDUSD 1K
EURUSD 4.3K
GBPUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.99 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +31.23 USD
연속 최대 손실: -15.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
336 더...
2026.01.06 07:20
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
