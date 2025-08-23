- 자본
- 축소
트레이드:
233
이익 거래:
196 (84.12%)
손실 거래:
37 (15.88%)
최고의 거래:
46.99 USD
최악의 거래:
-46.11 USD
총 수익:
785.53 USD (23 017 pips)
총 손실:
-270.20 USD (11 064 pips)
연속 최대 이익:
13 (31.23 USD)
연속 최대 이익:
64.65 USD (10)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
74.47%
최대 입금량:
17.34%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
11.18
롱(주식매수):
115 (49.36%)
숏(주식차입매도):
118 (50.64%)
수익 요인:
2.91
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.52 USD)
연속 최대 손실:
-46.11 USD (1)
월별 성장률:
4.63%
연간 예측:
56.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.11 USD (4.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.18% (46.11 USD)
자본금별:
58.99% (662.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|80
|AUDUSD
|75
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|190
|AUDUSD
|165
|EURUSD
|141
|GBPUSD
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|4.6K
|AUDUSD
|1K
|EURUSD
|4.3K
|GBPUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.99 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +31.23 USD
연속 최대 손실: -15.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
리뷰 없음