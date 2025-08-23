SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ATong2
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 83%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
225
Negociações com lucro:
188 (83.55%)
Negociações com perda:
37 (16.44%)
Melhor negociação:
46.99 USD
Pior negociação:
-46.11 USD
Lucro bruto:
770.09 USD (22 172 pips)
Perda bruta:
-270.20 USD (11 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (31.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.77 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
72.41%
Depósito máximo carregado:
8.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.84
Negociações longas:
109 (48.44%)
Negociações curtas:
116 (51.56%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
2.22 USD
Lucro médio:
4.10 USD
Perda média:
-7.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.11 USD (1)
Crescimento mensal:
4.69%
Previsão anual:
56.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.11 USD (4.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.18% (46.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.36% (469.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 79
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 187
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 4.5K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.99 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +31.23 USD
Máxima perda consecutiva: -15.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
336 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
