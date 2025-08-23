- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
225
Negociações com lucro:
188 (83.55%)
Negociações com perda:
37 (16.44%)
Melhor negociação:
46.99 USD
Pior negociação:
-46.11 USD
Lucro bruto:
770.09 USD (22 172 pips)
Perda bruta:
-270.20 USD (11 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (31.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.77 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
72.41%
Depósito máximo carregado:
8.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.84
Negociações longas:
109 (48.44%)
Negociações curtas:
116 (51.56%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
2.22 USD
Lucro médio:
4.10 USD
Perda média:
-7.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.11 USD (1)
Crescimento mensal:
4.69%
Previsão anual:
56.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.11 USD (4.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.18% (46.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.36% (469.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|79
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|187
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|4.5K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.99 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +31.23 USD
Máxima perda consecutiva: -15.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
336 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários