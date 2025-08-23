SignaleKategorien
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 83%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
188 (83.55%)
Verlusttrades:
37 (16.44%)
Bester Trade:
46.99 USD
Schlechtester Trade:
-46.11 USD
Bruttoprofit:
770.09 USD (22 172 pips)
Bruttoverlust:
-270.20 USD (11 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (31.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.77 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
73.41%
Max deposit load:
8.48%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
10.84
Long-Positionen:
109 (48.44%)
Short-Positionen:
116 (51.56%)
Profit-Faktor:
2.85
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-15.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.69%
Jahresprognose:
56.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.11 USD (4.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.18% (46.11 USD)
Kapital:
43.31% (479.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 79
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 187
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 4.5K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.99 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
noch 336 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
