- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
188 (83.55%)
Verlusttrades:
37 (16.44%)
Bester Trade:
46.99 USD
Schlechtester Trade:
-46.11 USD
Bruttoprofit:
770.09 USD (22 172 pips)
Bruttoverlust:
-270.20 USD (11 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (31.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.77 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
73.41%
Max deposit load:
8.48%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
10.84
Long-Positionen:
109 (48.44%)
Short-Positionen:
116 (51.56%)
Profit-Faktor:
2.85
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-15.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.69%
Jahresprognose:
56.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.11 USD (4.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.18% (46.11 USD)
Kapital:
43.31% (479.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURGBP
|79
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|187
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|4.5K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.99 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
