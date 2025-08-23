- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
187 (83.48%)
Убыточных трейдов:
37 (16.52%)
Лучший трейд:
46.99 USD
Худший трейд:
-46.11 USD
Общая прибыль:
767.87 USD (22 090 pips)
Общий убыток:
-270.20 USD (11 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (31.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.77 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
72.41%
Макс. загрузка депозита:
7.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.79
Длинных трейдов:
109 (48.66%)
Коротких трейдов:
115 (51.34%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.11 USD (1)
Прирост в месяц:
5.14%
Годовой прогноз:
62.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.11 USD (4.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.18% (46.11 USD)
По эквити:
39.71% (438.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|185
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|4.4K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.99 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.23 USD
Макс. убыток в серии: -15.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
