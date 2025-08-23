СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ATong2
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 82%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
187 (83.48%)
Убыточных трейдов:
37 (16.52%)
Лучший трейд:
46.99 USD
Худший трейд:
-46.11 USD
Общая прибыль:
767.87 USD (22 090 pips)
Общий убыток:
-270.20 USD (11 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (31.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.77 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
72.41%
Макс. загрузка депозита:
7.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.79
Длинных трейдов:
109 (48.66%)
Коротких трейдов:
115 (51.34%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.11 USD (1)
Прирост в месяц:
5.14%
Годовой прогноз:
62.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.11 USD (4.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.18% (46.11 USD)
По эквити:
39.71% (438.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 78
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 185
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 4.4K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.99 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.23 USD
Макс. убыток в серии: -15.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
еще 336...
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
