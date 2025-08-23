Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18 0.00 × 1 PureMGlobal-Live 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 DooFintech-Live 5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.14 × 7 Tickmill-Live04 0.19 × 16 ICMarkets-Live20 0.29 × 7 Pepperstone-Edge01 0.39 × 33 Tickmill-Live02 0.45 × 294 BlackBullMarkets-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live14 0.50 × 6 FxPro.com-Real07 0.51 × 49 ForexTimeFXTM-ECN 0.58 × 1617 ICMarketsSC-Live10 0.72 × 345 Tickmill-Live05 0.80 × 263 ICMarkets-Live24 0.83 × 6 Pepperstone-Edge03 0.84 × 67 ICMarketsSC-Live24 0.89 × 45 EquitiGroup-Live 0.89 × 227 LQD1-Live01 0.93 × 14 ACYCapital-Live02 1.00 × 1 ICMarkets-Live02 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 1.01 × 160 ICMarketsSC-Live08 1.02 × 223 140 plus...