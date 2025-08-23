SignauxSections
Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
116 (84.05%)
Perte trades:
22 (15.94%)
Meilleure transaction:
30.71 USD
Pire transaction:
-28.29 USD
Bénéfice brut:
469.67 USD (13 277 pips)
Perte brute:
-140.75 USD (5 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (31.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.77 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
74.77%
Charge de dépôt maximale:
4.62%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.63
Longs trades:
70 (50.72%)
Courts trades:
68 (49.28%)
Facteur de profit:
3.34
Rendement attendu:
2.38 USD
Bénéfice moyen:
4.05 USD
Perte moyenne:
-6.40 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-12.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.29 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.97%
Prévision annuelle:
84.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
28.29 USD (3.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.01% (28.29 USD)
Par fonds propres:
12.92% (117.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 50
EURGBP 48
EURUSD 40
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 123
EURGBP 111
EURUSD 95
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 2.3K
EURGBP 2.3K
EURUSD 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.71 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.23 USD
Perte consécutive maximale: -12.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.19 × 16
ICMarkets-Live20
0.29 × 7
Pepperstone-Edge01
0.39 × 33
Tickmill-Live02
0.45 × 294
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 6
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
ForexTimeFXTM-ECN
0.58 × 1617
ICMarketsSC-Live10
0.72 × 345
Tickmill-Live05
0.80 × 263
ICMarkets-Live24
0.83 × 6
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 45
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarkets-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
1.01 × 160
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
140 plus...
Aucun avis
