Dinh Van Hung

ATong2

Dinh Van Hung
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 83%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
225
利益トレード:
188 (83.55%)
損失トレード:
37 (16.44%)
ベストトレード:
46.99 USD
最悪のトレード:
-46.11 USD
総利益:
770.09 USD (22 172 pips)
総損失:
-270.20 USD (11 064 pips)
最大連続の勝ち:
13 (31.23 USD)
最大連続利益:
49.77 USD (9)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
72.41%
最大入金額:
8.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.84
長いトレード:
109 (48.44%)
短いトレード:
116 (51.56%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
2.22 USD
平均利益:
4.10 USD
平均損失:
-7.30 USD
最大連続の負け:
2 (-15.52 USD)
最大連続損失:
-46.11 USD (1)
月間成長:
4.69%
年間予想:
56.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.11 USD (4.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.18% (46.11 USD)
エクイティによる:
42.36% (469.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP 79
AUDUSD 74
EURUSD 60
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP 187
AUDUSD 162
EURUSD 135
GBPUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP 4.5K
AUDUSD 963
EURUSD 4K
GBPUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.99 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +31.23 USD
最大連続損失: -15.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.17 × 18
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.49 × 368
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1758
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
336 より多く...
レビューなし
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
