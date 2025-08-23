- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
225
利益トレード:
188 (83.55%)
損失トレード:
37 (16.44%)
ベストトレード:
46.99 USD
最悪のトレード:
-46.11 USD
総利益:
770.09 USD (22 172 pips)
総損失:
-270.20 USD (11 064 pips)
最大連続の勝ち:
13 (31.23 USD)
最大連続利益:
49.77 USD (9)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
72.41%
最大入金額:
8.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.84
長いトレード:
109 (48.44%)
短いトレード:
116 (51.56%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
2.22 USD
平均利益:
4.10 USD
平均損失:
-7.30 USD
最大連続の負け:
2 (-15.52 USD)
最大連続損失:
-46.11 USD (1)
月間成長:
4.69%
年間予想:
56.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.11 USD (4.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.18% (46.11 USD)
エクイティによる:
42.36% (469.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|79
|AUDUSD
|74
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|187
|AUDUSD
|162
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|4.5K
|AUDUSD
|963
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.99 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +31.23 USD
最大連続損失: -15.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.49 × 368
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1758
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
