- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 245
Kârla kapanan işlemler:
845 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (32.13%)
En iyi işlem:
1 447.85 USD
En kötü işlem:
-177.18 USD
Brüt kâr:
19 159.55 USD (361 825 pips)
Brüt zarar:
-6 086.05 USD (258 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 457.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
22.59
Alış işlemleri:
698 (56.06%)
Satış işlemleri:
547 (43.94%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
10.50 USD
Ortalama kâr:
22.67 USD
Ortalama zarar:
-15.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-578.73 USD (5)
Aylık büyüme:
29.24%
Yıllık tahmin:
354.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
578.73 USD (3.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.20% (578.73 USD)
Varlığa göre:
32.62% (3 621.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|114
|GBPNZD
|96
|CHFJPY
|86
|EURJPY
|84
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|54
|GBPAUD
|50
|EURNZD
|47
|NZDCAD
|43
|EURAUD
|36
|AUDCHF
|34
|GBPCAD
|32
|EURGBP
|32
|EURCAD
|32
|CADJPY
|31
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|28
|AUDJPY
|27
|USDCAD
|24
|NZDJPY
|24
|CADCHF
|24
|NZDCHF
|22
|AUDUSD
|19
|EURCHF
|18
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|3.5K
|USDJPY
|845
|GBPNZD
|677
|CHFJPY
|425
|EURJPY
|626
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|334
|GBPAUD
|1.2K
|EURNZD
|373
|NZDCAD
|236
|EURAUD
|711
|AUDCHF
|326
|GBPCAD
|283
|EURGBP
|135
|EURCAD
|190
|CADJPY
|266
|USDCHF
|217
|NZDUSD
|171
|GBPCHF
|197
|AUDJPY
|225
|USDCAD
|225
|NZDJPY
|156
|CADCHF
|151
|NZDCHF
|119
|AUDUSD
|135
|EURCHF
|91
|AUDCAD
|82
|AUDNZD
|51
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-5.2K
|USDJPY
|19K
|GBPNZD
|22K
|CHFJPY
|17K
|EURJPY
|22K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|-2.3K
|GBPAUD
|-13K
|EURNZD
|-9.9K
|NZDCAD
|9.3K
|EURAUD
|-167
|AUDCHF
|4.7K
|GBPCAD
|4.3K
|EURGBP
|4.7K
|EURCAD
|4.3K
|CADJPY
|2K
|USDCHF
|3.7K
|NZDUSD
|3K
|GBPCHF
|2.2K
|AUDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDJPY
|1.9K
|CADCHF
|173
|NZDCHF
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|EURCHF
|937
|AUDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|273
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 447.85 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +80.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 30
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.41 × 157
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
VantageInternational-Live 9
|1.81 × 16
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
302%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
21
100%
1 245
67%
100%
3.14
10.50
USD
USD
33%
1:500