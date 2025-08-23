SinyallerBölümler
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 302%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 245
Kârla kapanan işlemler:
845 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (32.13%)
En iyi işlem:
1 447.85 USD
En kötü işlem:
-177.18 USD
Brüt kâr:
19 159.55 USD (361 825 pips)
Brüt zarar:
-6 086.05 USD (258 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 457.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
22.59
Alış işlemleri:
698 (56.06%)
Satış işlemleri:
547 (43.94%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
10.50 USD
Ortalama kâr:
22.67 USD
Ortalama zarar:
-15.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-578.73 USD (5)
Aylık büyüme:
29.24%
Yıllık tahmin:
354.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
578.73 USD (3.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.20% (578.73 USD)
Varlığa göre:
32.62% (3 621.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 127
USDJPY 114
GBPNZD 96
CHFJPY 86
EURJPY 84
GBPUSD 81
EURUSD 54
GBPAUD 50
EURNZD 47
NZDCAD 43
EURAUD 36
AUDCHF 34
GBPCAD 32
EURGBP 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
CADCHF 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 3.5K
USDJPY 845
GBPNZD 677
CHFJPY 425
EURJPY 626
GBPUSD 1.1K
EURUSD 334
GBPAUD 1.2K
EURNZD 373
NZDCAD 236
EURAUD 711
AUDCHF 326
GBPCAD 283
EURGBP 135
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
CADCHF 151
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -5.2K
USDJPY 19K
GBPNZD 22K
CHFJPY 17K
EURJPY 22K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -2.3K
GBPAUD -13K
EURNZD -9.9K
NZDCAD 9.3K
EURAUD -167
AUDCHF 4.7K
GBPCAD 4.3K
EURGBP 4.7K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
CADCHF 173
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 447.85 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +80.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
İnceleme yok
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
