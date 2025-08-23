- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 830
盈利交易:
1 224 (66.88%)
亏损交易:
606 (33.11%)
最好交易:
2 834.70 USD
最差交易:
-302.15 USD
毛利:
32 305.92 USD (536 369 pips)
毛利亏损:
-10 278.49 USD (428 829 pips)
最大连续赢利:
27 (80.95 USD)
最大连续盈利:
2 834.70 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.42%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
4 天
采收率:
29.25
长期交易:
965 (52.73%)
短期交易:
865 (47.27%)
利润因子:
3.14
预期回报:
12.04 USD
平均利润:
26.39 USD
平均损失:
-16.96 USD
最大连续失误:
6 (-319.23 USD)
最大连续亏损:
-753.09 USD (5)
每月增长:
8.74%
年度预测:
106.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
753.09 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
6.98% (578.73 USD)
净值:
48.78% (6 186.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|204
|USDJPY
|189
|GBPNZD
|156
|EURJPY
|154
|CHFJPY
|137
|GBPUSD
|134
|GBPAUD
|115
|EURUSD
|99
|NZDCAD
|65
|AUDCHF
|61
|EURGBP
|54
|EURNZD
|47
|CADCHF
|42
|EURAUD
|36
|GBPCAD
|32
|EURCAD
|32
|CADJPY
|31
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|28
|AUDJPY
|27
|USDCAD
|24
|NZDJPY
|24
|NZDCHF
|22
|AUDUSD
|19
|EURCHF
|18
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|7.9K
|USDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|966
|EURJPY
|2.2K
|CHFJPY
|854
|GBPUSD
|1.3K
|GBPAUD
|1.9K
|EURUSD
|647
|NZDCAD
|357
|AUDCHF
|465
|EURGBP
|220
|EURNZD
|373
|CADCHF
|284
|EURAUD
|711
|GBPCAD
|283
|EURCAD
|190
|CADJPY
|266
|USDCHF
|217
|NZDUSD
|171
|GBPCHF
|197
|AUDJPY
|225
|USDCAD
|225
|NZDJPY
|156
|NZDCHF
|119
|AUDUSD
|135
|EURCHF
|91
|AUDCAD
|82
|AUDNZD
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-28K
|USDJPY
|21K
|GBPNZD
|32K
|EURJPY
|322
|CHFJPY
|17K
|GBPUSD
|14K
|GBPAUD
|12K
|EURUSD
|-4K
|NZDCAD
|15K
|AUDCHF
|4.6K
|EURGBP
|5.2K
|EURNZD
|-9.9K
|CADCHF
|-3.3K
|EURAUD
|-167
|GBPCAD
|4.3K
|EURCAD
|4.3K
|CADJPY
|2K
|USDCHF
|3.7K
|NZDUSD
|3K
|GBPCHF
|2.2K
|AUDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDJPY
|1.9K
|NZDCHF
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|EURCHF
|937
|AUDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 834.70 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +80.95 USD
最大连续亏损: -319.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 93
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.12 × 841
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.41 × 157
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
VantageInternational-Live 9
|1.81 × 16
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
516%
1
40K
USD
USD
20K
USD
USD
34
99%
1 830
66%
100%
3.14
12.04
USD
USD
49%
1:500