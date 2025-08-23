信号部分
信号 / MetaTrader 4 / B4434
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0条评论
可靠性
34
1 / 40K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 516%
VantageInternational-Live 5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 830
盈利交易:
1 224 (66.88%)
亏损交易:
606 (33.11%)
最好交易:
2 834.70 USD
最差交易:
-302.15 USD
毛利:
32 305.92 USD (536 369 pips)
毛利亏损:
-10 278.49 USD (428 829 pips)
最大连续赢利:
27 (80.95 USD)
最大连续盈利:
2 834.70 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.42%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
4 天
采收率:
29.25
长期交易:
965 (52.73%)
短期交易:
865 (47.27%)
利润因子:
3.14
预期回报:
12.04 USD
平均利润:
26.39 USD
平均损失:
-16.96 USD
最大连续失误:
6 (-319.23 USD)
最大连续亏损:
-753.09 USD (5)
每月增长:
8.74%
年度预测:
106.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
753.09 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
6.98% (578.73 USD)
净值:
48.78% (6 186.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 204
USDJPY 189
GBPNZD 156
EURJPY 154
CHFJPY 137
GBPUSD 134
GBPAUD 115
EURUSD 99
NZDCAD 65
AUDCHF 61
EURGBP 54
EURNZD 47
CADCHF 42
EURAUD 36
GBPCAD 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 7.9K
USDJPY 1.5K
GBPNZD 966
EURJPY 2.2K
CHFJPY 854
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 1.9K
EURUSD 647
NZDCAD 357
AUDCHF 465
EURGBP 220
EURNZD 373
CADCHF 284
EURAUD 711
GBPCAD 283
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -28K
USDJPY 21K
GBPNZD 32K
EURJPY 322
CHFJPY 17K
GBPUSD 14K
GBPAUD 12K
EURUSD -4K
NZDCAD 15K
AUDCHF 4.6K
EURGBP 5.2K
EURNZD -9.9K
CADCHF -3.3K
EURAUD -167
GBPCAD 4.3K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 834.70 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +80.95 USD
最大连续亏损: -319.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 93
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.12 × 841
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
B4434
每月30 USD
516%
1
40K
USD
20K
USD
34
99%
1 830
66%
100%
3.14
12.04
USD
49%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载