シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / B4434
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
レビュー0件
信頼性
34週間
1 / 50K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 516%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 833
利益トレード:
1 226 (66.88%)
損失トレード:
607 (33.12%)
ベストトレード:
2 834.70 USD
最悪のトレード:
-302.15 USD
総利益:
32 314.03 USD (537 002 pips)
総損失:
-10 278.55 USD (428 830 pips)
最大連続の勝ち:
27 (80.95 USD)
最大連続利益:
2 834.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
36.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
29.26
長いトレード:
967 (52.76%)
短いトレード:
866 (47.24%)
プロフィットファクター:
3.14
期待されたペイオフ:
12.02 USD
平均利益:
26.36 USD
平均損失:
-16.93 USD
最大連続の負け:
6 (-319.23 USD)
最大連続損失:
-753.09 USD (5)
月間成長:
8.36%
年間予想:
101.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
753.09 USD (3.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.98% (578.73 USD)
エクイティによる:
48.78% (6 186.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 204
USDJPY 189
GBPNZD 156
EURJPY 154
CHFJPY 137
GBPUSD 136
GBPAUD 116
EURUSD 99
NZDCAD 65
AUDCHF 61
EURGBP 54
EURNZD 47
CADCHF 42
EURAUD 36
GBPCAD 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 7.9K
USDJPY 1.5K
GBPNZD 966
EURJPY 2.2K
CHFJPY 854
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 1.9K
EURUSD 647
NZDCAD 357
AUDCHF 465
EURGBP 220
EURNZD 373
CADCHF 284
EURAUD 711
GBPCAD 283
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -28K
USDJPY 21K
GBPNZD 32K
EURJPY 322
CHFJPY 17K
GBPUSD 15K
GBPAUD 12K
EURUSD -4K
NZDCAD 15K
AUDCHF 4.6K
EURGBP 5.2K
EURNZD -9.9K
CADCHF -3.3K
EURAUD -167
GBPCAD 4.3K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 834.70 USD
最悪のトレード: -302 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +80.95 USD
最大連続損失: -319.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 93
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.11 × 848
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
レビューなし
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
