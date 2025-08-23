SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B4434
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 302%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 245
Bénéfice trades:
845 (67.87%)
Perte trades:
400 (32.13%)
Meilleure transaction:
1 447.85 USD
Pire transaction:
-177.18 USD
Bénéfice brut:
19 159.55 USD (361 825 pips)
Perte brute:
-6 086.05 USD (258 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (80.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 457.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.54%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
22.59
Longs trades:
698 (56.06%)
Courts trades:
547 (43.94%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
10.50 USD
Bénéfice moyen:
22.67 USD
Perte moyenne:
-15.22 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-319.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-578.73 USD (5)
Croissance mensuelle:
30.03%
Prévision annuelle:
364.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
578.73 USD (3.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.20% (578.73 USD)
Par fonds propres:
32.62% (3 621.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 127
USDJPY 114
GBPNZD 96
CHFJPY 86
EURJPY 84
GBPUSD 81
EURUSD 54
GBPAUD 50
EURNZD 47
NZDCAD 43
EURAUD 36
AUDCHF 34
GBPCAD 32
EURGBP 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
CADCHF 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 3.5K
USDJPY 845
GBPNZD 677
CHFJPY 425
EURJPY 626
GBPUSD 1.1K
EURUSD 334
GBPAUD 1.2K
EURNZD 373
NZDCAD 236
EURAUD 711
AUDCHF 326
GBPCAD 283
EURGBP 135
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
CADCHF 151
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -5.2K
USDJPY 19K
GBPNZD 22K
CHFJPY 17K
EURJPY 22K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -2.3K
GBPAUD -13K
EURNZD -9.9K
NZDCAD 9.3K
EURAUD -167
AUDCHF 4.7K
GBPCAD 4.3K
EURGBP 4.7K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
CADCHF 173
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 447.85 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +80.95 USD
Perte consécutive maximale: -319.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
B4434
30 USD par mois
302%
0
0
USD
12K
USD
21
100%
1 245
67%
100%
3.14
10.50
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.