SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B4434
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 302%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 245
Profit Trade:
845 (67.87%)
Loss Trade:
400 (32.13%)
Best Trade:
1 447.85 USD
Worst Trade:
-177.18 USD
Profitto lordo:
19 159.55 USD (361 825 pips)
Perdita lorda:
-6 086.05 USD (258 394 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (80.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 457.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.54%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
22.59
Long Trade:
698 (56.06%)
Short Trade:
547 (43.94%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
10.50 USD
Profitto medio:
22.67 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-578.73 USD (5)
Crescita mensile:
30.03%
Previsione annuale:
364.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
578.73 USD (3.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.20% (578.73 USD)
Per equità:
32.62% (3 621.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 127
USDJPY 114
GBPNZD 96
CHFJPY 86
EURJPY 84
GBPUSD 81
EURUSD 54
GBPAUD 50
EURNZD 47
NZDCAD 43
EURAUD 36
AUDCHF 34
GBPCAD 32
EURGBP 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
CADCHF 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 3.5K
USDJPY 845
GBPNZD 677
CHFJPY 425
EURJPY 626
GBPUSD 1.1K
EURUSD 334
GBPAUD 1.2K
EURNZD 373
NZDCAD 236
EURAUD 711
AUDCHF 326
GBPCAD 283
EURGBP 135
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
CADCHF 151
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -5.2K
USDJPY 19K
GBPNZD 22K
CHFJPY 17K
EURJPY 22K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -2.3K
GBPAUD -13K
EURNZD -9.9K
NZDCAD 9.3K
EURAUD -167
AUDCHF 4.7K
GBPCAD 4.3K
EURGBP 4.7K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
CADCHF 173
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 447.85 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +80.95 USD
Massima perdita consecutiva: -319.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B4434
30USD al mese
302%
0
0
USD
12K
USD
21
100%
1 245
67%
100%
3.14
10.50
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.