Всего трейдов:
1 826
Прибыльных трейдов:
1 221 (66.86%)
Убыточных трейдов:
605 (33.13%)
Лучший трейд:
2 834.70 USD
Худший трейд:
-302.15 USD
Общая прибыль:
32 281.05 USD (534 672 pips)
Общий убыток:
-10 275.37 USD (428 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (80.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 834.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
36.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
29.22
Длинных трейдов:
961 (52.63%)
Коротких трейдов:
865 (47.37%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
12.05 USD
Средняя прибыль:
26.44 USD
Средний убыток:
-16.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-753.09 USD (5)
Прирост в месяц:
9.14%
Годовой прогноз:
110.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
753.09 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.98% (578.73 USD)
По эквити:
48.78% (6 186.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|202
|USDJPY
|189
|GBPNZD
|156
|EURJPY
|154
|CHFJPY
|135
|GBPUSD
|134
|GBPAUD
|115
|EURUSD
|99
|NZDCAD
|65
|AUDCHF
|61
|EURGBP
|54
|EURNZD
|47
|CADCHF
|42
|EURAUD
|36
|GBPCAD
|32
|EURCAD
|32
|CADJPY
|31
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|28
|AUDJPY
|27
|USDCAD
|24
|NZDJPY
|24
|NZDCHF
|22
|AUDUSD
|19
|EURCHF
|18
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|7.9K
|USDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|966
|EURJPY
|2.2K
|CHFJPY
|842
|GBPUSD
|1.3K
|GBPAUD
|1.9K
|EURUSD
|647
|NZDCAD
|357
|AUDCHF
|465
|EURGBP
|220
|EURNZD
|373
|CADCHF
|284
|EURAUD
|711
|GBPCAD
|283
|EURCAD
|190
|CADJPY
|266
|USDCHF
|217
|NZDUSD
|171
|GBPCHF
|197
|AUDJPY
|225
|USDCAD
|225
|NZDJPY
|156
|NZDCHF
|119
|AUDUSD
|135
|EURCHF
|91
|AUDCAD
|82
|AUDNZD
|51
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-28K
|USDJPY
|21K
|GBPNZD
|32K
|EURJPY
|322
|CHFJPY
|16K
|GBPUSD
|14K
|GBPAUD
|12K
|EURUSD
|-4K
|NZDCAD
|15K
|AUDCHF
|4.6K
|EURGBP
|5.2K
|EURNZD
|-9.9K
|CADCHF
|-3.3K
|EURAUD
|-167
|GBPCAD
|4.3K
|EURCAD
|4.3K
|CADJPY
|2K
|USDCHF
|3.7K
|NZDUSD
|3K
|GBPCHF
|2.2K
|AUDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDJPY
|1.9K
|NZDCHF
|2.8K
|AUDUSD
|2.5K
|EURCHF
|937
|AUDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|273
Лучший трейд: +2 834.70 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +80.95 USD
Макс. убыток в серии: -319.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 93
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.12 × 835
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.41 × 157
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
VantageInternational-Live 9
|1.81 × 16
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
