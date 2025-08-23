СигналыРазделы
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0 отзывов
Надежность
33 недели
1 / 40K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 515%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 826
Прибыльных трейдов:
1 221 (66.86%)
Убыточных трейдов:
605 (33.13%)
Лучший трейд:
2 834.70 USD
Худший трейд:
-302.15 USD
Общая прибыль:
32 281.05 USD (534 672 pips)
Общий убыток:
-10 275.37 USD (428 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (80.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 834.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
36.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
29.22
Длинных трейдов:
961 (52.63%)
Коротких трейдов:
865 (47.37%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
12.05 USD
Средняя прибыль:
26.44 USD
Средний убыток:
-16.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-753.09 USD (5)
Прирост в месяц:
9.14%
Годовой прогноз:
110.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
753.09 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.98% (578.73 USD)
По эквити:
48.78% (6 186.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 202
USDJPY 189
GBPNZD 156
EURJPY 154
CHFJPY 135
GBPUSD 134
GBPAUD 115
EURUSD 99
NZDCAD 65
AUDCHF 61
EURGBP 54
EURNZD 47
CADCHF 42
EURAUD 36
GBPCAD 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 7.9K
USDJPY 1.5K
GBPNZD 966
EURJPY 2.2K
CHFJPY 842
GBPUSD 1.3K
GBPAUD 1.9K
EURUSD 647
NZDCAD 357
AUDCHF 465
EURGBP 220
EURNZD 373
CADCHF 284
EURAUD 711
GBPCAD 283
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -28K
USDJPY 21K
GBPNZD 32K
EURJPY 322
CHFJPY 16K
GBPUSD 14K
GBPAUD 12K
EURUSD -4K
NZDCAD 15K
AUDCHF 4.6K
EURGBP 5.2K
EURNZD -9.9K
CADCHF -3.3K
EURAUD -167
GBPCAD 4.3K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 834.70 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +80.95 USD
Макс. убыток в серии: -319.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 93
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.12 × 835
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Нет отзывов
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.