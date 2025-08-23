시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / B4434
Oi See Gloria Lau

B4434

Oi See Gloria Lau
0 리뷰
안정성
35
1 / 41K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 527%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 888
이익 거래:
1 262 (66.84%)
손실 거래:
626 (33.16%)
최고의 거래:
2 834.70 USD
최악의 거래:
-302.15 USD
총 수익:
32 786.36 USD (553 821 pips)
총 손실:
-10 373.75 USD (436 964 pips)
연속 최대 이익:
27 (80.95 USD)
연속 최대 이익:
2 834.70 USD (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
36.42%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
29.76
롱(주식매수):
996 (52.75%)
숏(주식차입매도):
892 (47.25%)
수익 요인:
3.16
기대수익:
11.87 USD
평균 이익:
25.98 USD
평균 손실:
-16.57 USD
연속 최대 손실:
6 (-319.23 USD)
연속 최대 손실:
-753.09 USD (5)
월별 성장률:
8.96%
연간 예측:
108.70%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
753.09 USD (3.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.98% (578.73 USD)
자본금별:
48.78% (6 186.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 211
USDJPY 196
GBPNZD 165
EURJPY 159
CHFJPY 143
GBPUSD 140
GBPAUD 122
EURUSD 99
NZDCAD 68
AUDCHF 67
EURGBP 56
EURNZD 47
CADCHF 42
EURAUD 36
GBPCAD 32
EURCAD 32
CADJPY 31
USDCHF 29
NZDUSD 29
GBPCHF 28
AUDJPY 27
USDCAD 24
NZDJPY 24
NZDCHF 22
AUDUSD 19
EURCHF 18
AUDCAD 14
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 7.9K
USDJPY 1.5K
GBPNZD 1.1K
EURJPY 2.2K
CHFJPY 872
GBPUSD 1.4K
GBPAUD 1.9K
EURUSD 647
NZDCAD 380
AUDCHF 489
EURGBP 226
EURNZD 373
CADCHF 284
EURAUD 711
GBPCAD 283
EURCAD 190
CADJPY 266
USDCHF 217
NZDUSD 171
GBPCHF 197
AUDJPY 225
USDCAD 225
NZDJPY 156
NZDCHF 119
AUDUSD 135
EURCHF 91
AUDCAD 82
AUDNZD 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY -26K
USDJPY 23K
GBPNZD 29K
EURJPY 1.2K
CHFJPY 18K
GBPUSD 17K
GBPAUD 14K
EURUSD -4K
NZDCAD 17K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 5.7K
EURNZD -9.9K
CADCHF -3.3K
EURAUD -167
GBPCAD 4.3K
EURCAD 4.3K
CADJPY 2K
USDCHF 3.7K
NZDUSD 3K
GBPCHF 2.2K
AUDJPY -1.2K
USDCAD 1.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 2.5K
EURCHF 937
AUDCAD 3.9K
AUDNZD 273
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 834.70 USD
최악의 거래: -302 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +80.95 USD
연속 최대 손실: -319.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 93
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.02 × 955
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
TMGM.TradeMax-Live8
1.41 × 157
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
VantageInternational-Live 9
1.81 × 16
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
리뷰 없음
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
B4434
월별 30 USD
527%
1
41K
USD
20K
USD
35
99%
1 888
66%
100%
3.16
11.87
USD
49%
1:500
