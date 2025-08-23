리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 20 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 93 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 3 VantageFX-Live 1 0.07 × 98 KOT-Live3 0.27 × 353 VantageInternational-Live 22 0.36 × 11 VantageInternational-Live 5 0.57 × 183 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.77 × 44 FusionMarkets-Live 0.83 × 297 VantageInternational-Live 18 1.01 × 262 GoMarkets-Real 10 1.02 × 955 VantageInternational-Live 2 1.21 × 243 VantageInternational-Live 8 1.38 × 541 TMGM.TradeMax-Live8 1.41 × 157 VantageInternational-Live 11 1.59 × 218 VantageInternational-Live 9 1.81 × 16 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 ICMarketsSC-Live04 3.82 × 128 Axi-US07-Live 5.46 × 230 RoboForex-Pro-3 14.43 × 243