İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
23 (60.52%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (39.47%)
En iyi işlem:
120.48 USD
En kötü işlem:
-80.80 USD
Brüt kâr:
1 232.47 USD (22 478 pips)
Brüt zarar:
-747.65 USD (12 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (203.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
93.07%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
28 (73.68%)
Satış işlemleri:
10 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
12.76 USD
Ortalama kâr:
53.59 USD
Ortalama zarar:
-49.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-129.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.61 USD (3)
Aylık büyüme:
6.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.43 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.79% (155.43 USD)
Varlığa göre:
4.07% (148.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|91
|GBPJPY
|-62
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|81
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDJPY
|2K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.48 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +203.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
