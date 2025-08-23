SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
23 (60.52%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (39.47%)
En iyi işlem:
120.48 USD
En kötü işlem:
-80.80 USD
Brüt kâr:
1 232.47 USD (22 478 pips)
Brüt zarar:
-747.65 USD (12 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (203.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
93.07%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
28 (73.68%)
Satış işlemleri:
10 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
12.76 USD
Ortalama kâr:
53.59 USD
Ortalama zarar:
-49.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-129.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.61 USD (3)
Aylık büyüme:
6.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.43 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.79% (155.43 USD)
Varlığa göre:
4.07% (148.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
USDJPY 9
GBPJPY 5
EURJPY 4
AUDJPY 4
GBPUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 368
USDJPY 91
GBPJPY -62
EURJPY 94
AUDJPY 81
GBPUSD -11
USDCHF -77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.1K
USDJPY 1.9K
GBPJPY -1.3K
EURJPY 2.1K
AUDJPY 2K
GBPUSD -150
USDCHF -900
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +120.48 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +203.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
GhanaFX-Main
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
