Negociações:
112
Negociações com lucro:
58 (51.78%)
Negociações com perda:
54 (48.21%)
Melhor negociação:
221.28 USD
Pior negociação:
-239.45 USD
Lucro bruto:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Perda bruta:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (716.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
716.58 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
69.32%
Depósito máximo carregado:
4.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
84 (75.00%)
Negociações curtas:
28 (25.00%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
72.55 USD
Perda média:
-77.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-921.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-921.86 USD (7)
Crescimento mensal:
-13.15%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
201.20 USD
Máximo:
1 481.98 USD (34.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.56% (1 481.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (148.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|16
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-180
|USDJPY
|176
|EURJPY
|119
|AUDJPY
|90
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|4.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +221.28 USD
Pior negociação: -239 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +716.58 USD
Máxima perda consecutiva: -921.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
