Sinais / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
112
Negociações com lucro:
58 (51.78%)
Negociações com perda:
54 (48.21%)
Melhor negociação:
221.28 USD
Pior negociação:
-239.45 USD
Lucro bruto:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Perda bruta:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (716.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
716.58 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
69.32%
Depósito máximo carregado:
4.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
84 (75.00%)
Negociações curtas:
28 (25.00%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
72.55 USD
Perda média:
-77.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-921.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-921.86 USD (7)
Crescimento mensal:
-13.15%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
201.20 USD
Máximo:
1 481.98 USD (34.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.56% (1 481.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (148.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
USDJPY 16
EURJPY 16
AUDJPY 15
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -180
USDJPY 176
EURJPY 119
AUDJPY 90
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -5.7K
USDJPY 2.3K
EURJPY 4.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +221.28 USD
Pior negociação: -239 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +716.58 USD
Máxima perda consecutiva: -921.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
305 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
