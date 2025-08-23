SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
112
Gewinntrades:
58 (51.78%)
Verlusttrades:
54 (48.21%)
Bester Trade:
221.28 USD
Schlechtester Trade:
-239.45 USD
Bruttoprofit:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Bruttoverlust:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (716.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
716.58 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
69.32%
Max deposit load:
5.30%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
84 (75.00%)
Short-Positionen:
28 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-921.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-921.86 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-16.95%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
201.20 USD
Maximaler:
1 481.98 USD (34.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.56% (1 481.98 USD)
Kapital:
4.07% (148.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
USDJPY 16
EURJPY 16
AUDJPY 15
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -180
USDJPY 176
EURJPY 119
AUDJPY 90
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -5.7K
USDJPY 2.3K
EURJPY 4.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +221.28 USD
Schlechtester Trade: -239 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +716.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -921.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MRG Stable Growth
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
4.5K
USD
21
0%
112
51%
69%
1.00
0.20
USD
26%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.