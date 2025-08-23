- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
58 (51.78%)
Transacciones Irrentables:
54 (48.21%)
Mejor transacción:
221.28 USD
Peor transacción:
-239.45 USD
Beneficio Bruto:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (716.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
716.58 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
69.32%
Carga máxima del depósito:
4.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
84 (75.00%)
Transacciones Cortas:
28 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
72.55 USD
Pérdidas medias:
-77.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-921.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-921.86 USD (7)
Crecimiento al mes:
-13.15%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
201.20 USD
Máxima:
1 481.98 USD (34.62%)
Reducción relativa:
De balance:
25.56% (1 481.98 USD)
De fondos:
4.07% (148.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|16
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-180
|USDJPY
|176
|EURJPY
|119
|AUDJPY
|90
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|4.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +221.28 USD
Peor transacción: -239 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +716.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -921.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
