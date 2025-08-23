- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
23 (60.52%)
Loss Trade:
15 (39.47%)
Best Trade:
120.48 USD
Worst Trade:
-80.80 USD
Profitto lordo:
1 232.47 USD (22 478 pips)
Perdita lorda:
-747.65 USD (12 822 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (203.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
93.07%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
28 (73.68%)
Short Trade:
10 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
12.76 USD
Profitto medio:
53.59 USD
Perdita media:
-49.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-129.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.61 USD (3)
Crescita mensile:
6.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.43 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (155.43 USD)
Per equità:
4.07% (148.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|91
|GBPJPY
|-62
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|81
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDJPY
|2K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.48 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +203.83 USD
Massima perdita consecutiva: -129.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
298 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
9
0%
38
60%
93%
1.64
12.76
USD
USD
5%
1:200