트레이드:
116
이익 거래:
60 (51.72%)
손실 거래:
56 (48.28%)
최고의 거래:
221.28 USD
최악의 거래:
-239.45 USD
총 수익:
4 446.72 USD (95 444 pips)
총 손실:
-4 445.53 USD (93 750 pips)
연속 최대 이익:
8 (716.58 USD)
연속 최대 이익:
716.58 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
71.62%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
88 (75.86%)
숏(주식차입매도):
28 (24.14%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
74.11 USD
평균 손실:
-79.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-921.86 USD)
연속 최대 손실:
-921.86 USD (7)
월별 성장률:
0.42%
연간 예측:
5.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
237.54 USD
최대한의:
1 518.32 USD (35.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.19% (1 518.32 USD)
자본금별:
4.07% (148.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|EURJPY
|17
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|16
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-219
|EURJPY
|25
|USDJPY
|176
|AUDJPY
|202
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|EURJPY
|3.6K
|USDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|3.3K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +221.28 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +716.58 USD
연속 최대 손실: -921.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
23
0%
116
51%
72%
1.00
0.01
USD
USD
26%
1:200