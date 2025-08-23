시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
116
이익 거래:
60 (51.72%)
손실 거래:
56 (48.28%)
최고의 거래:
221.28 USD
최악의 거래:
-239.45 USD
총 수익:
4 446.72 USD (95 444 pips)
총 손실:
-4 445.53 USD (93 750 pips)
연속 최대 이익:
8 (716.58 USD)
연속 최대 이익:
716.58 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
71.62%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
88 (75.86%)
숏(주식차입매도):
28 (24.14%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
74.11 USD
평균 손실:
-79.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-921.86 USD)
연속 최대 손실:
-921.86 USD (7)
월별 성장률:
0.42%
연간 예측:
5.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
237.54 USD
최대한의:
1 518.32 USD (35.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.19% (1 518.32 USD)
자본금별:
4.07% (148.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 58
EURJPY 17
USDJPY 16
AUDJPY 16
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -219
EURJPY 25
USDJPY 176
AUDJPY 202
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -4.7K
EURJPY 3.6K
USDJPY 2.3K
AUDJPY 3.3K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +221.28 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +716.58 USD
연속 최대 손실: -921.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
306 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MRG Stable Growth
월별 30 USD
4%
0
0
USD
4.5K
USD
23
0%
116
51%
72%
1.00
0.01
USD
26%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.