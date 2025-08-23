- 成长
交易:
112
盈利交易:
58 (51.78%)
亏损交易:
54 (48.21%)
最好交易:
221.28 USD
最差交易:
-239.45 USD
毛利:
4 207.99 USD (90 423 pips)
毛利亏损:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
最大连续赢利:
8 (716.58 USD)
最大连续盈利:
716.58 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
69.32%
最大入金加载:
4.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.01
长期交易:
84 (75.00%)
短期交易:
28 (25.00%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
72.55 USD
平均损失:
-77.52 USD
最大连续失误:
7 (-921.86 USD)
最大连续亏损:
-921.86 USD (7)
每月增长:
-13.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
201.20 USD
最大值:
1 481.98 USD (34.62%)
相对跌幅:
结余:
25.56% (1 481.98 USD)
净值:
4.07% (148.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|16
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-180
|USDJPY
|176
|EURJPY
|119
|AUDJPY
|90
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|4.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +221.28 USD
最差交易: -239 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +716.58 USD
最大连续亏损: -921.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
QTrade-Server
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
