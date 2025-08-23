信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
112
盈利交易:
58 (51.78%)
亏损交易:
54 (48.21%)
最好交易:
221.28 USD
最差交易:
-239.45 USD
毛利:
4 207.99 USD (90 423 pips)
毛利亏损:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
最大连续赢利:
8 (716.58 USD)
最大连续盈利:
716.58 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
69.32%
最大入金加载:
4.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.01
长期交易:
84 (75.00%)
短期交易:
28 (25.00%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
72.55 USD
平均损失:
-77.52 USD
最大连续失误:
7 (-921.86 USD)
最大连续亏损:
-921.86 USD (7)
每月增长:
-13.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
201.20 USD
最大值:
1 481.98 USD (34.62%)
相对跌幅:
结余:
25.56% (1 481.98 USD)
净值:
4.07% (148.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 56
USDJPY 16
EURJPY 16
AUDJPY 15
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -180
USDJPY 176
EURJPY 119
AUDJPY 90
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.7K
USDJPY 2.3K
EURJPY 4.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +221.28 USD
最差交易: -239 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +716.58 USD
最大连续亏损: -921.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
305 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MRG Stable Growth
每月30 USD
4%
0
0
USD
4.5K
USD
21
0%
112
51%
69%
1.00
0.20
USD
26%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载