- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
58 (51.78%)
損失トレード:
54 (48.21%)
ベストトレード:
221.28 USD
最悪のトレード:
-239.45 USD
総利益:
4 207.99 USD (90 423 pips)
総損失:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
最大連続の勝ち:
8 (716.58 USD)
最大連続利益:
716.58 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
69.32%
最大入金額:
4.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
84 (75.00%)
短いトレード:
28 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
72.55 USD
平均損失:
-77.52 USD
最大連続の負け:
7 (-921.86 USD)
最大連続損失:
-921.86 USD (7)
月間成長:
-13.15%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
201.20 USD
最大の:
1 481.98 USD (34.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.56% (1 481.98 USD)
エクイティによる:
4.07% (148.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|16
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-180
|USDJPY
|176
|EURJPY
|119
|AUDJPY
|90
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|4.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +221.28 USD
最悪のトレード: -239 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +716.58 USD
最大連続損失: -921.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
