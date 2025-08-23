シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
58 (51.78%)
損失トレード:
54 (48.21%)
ベストトレード:
221.28 USD
最悪のトレード:
-239.45 USD
総利益:
4 207.99 USD (90 423 pips)
総損失:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
最大連続の勝ち:
8 (716.58 USD)
最大連続利益:
716.58 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
69.32%
最大入金額:
4.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
84 (75.00%)
短いトレード:
28 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
72.55 USD
平均損失:
-77.52 USD
最大連続の負け:
7 (-921.86 USD)
最大連続損失:
-921.86 USD (7)
月間成長:
-13.15%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
201.20 USD
最大の:
1 481.98 USD (34.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.56% (1 481.98 USD)
エクイティによる:
4.07% (148.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 56
USDJPY 16
EURJPY 16
AUDJPY 15
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -180
USDJPY 176
EURJPY 119
AUDJPY 90
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -5.7K
USDJPY 2.3K
EURJPY 4.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +221.28 USD
最悪のトレード: -239 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +716.58 USD
最大連続損失: -921.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MRG Stable Growth
30 USD/月
4%
0
0
USD
4.5K
USD
21
0%
112
51%
69%
1.00
0.20
USD
26%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください