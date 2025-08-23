- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
58 (51.78%)
Убыточных трейдов:
54 (48.21%)
Лучший трейд:
221.28 USD
Худший трейд:
-239.45 USD
Общая прибыль:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Общий убыток:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (716.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
716.58 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.32%
Макс. загрузка депозита:
4.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
84 (75.00%)
Коротких трейдов:
28 (25.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
72.55 USD
Средний убыток:
-77.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-921.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-921.86 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.20 USD
Максимальная:
1 481.98 USD (34.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.56% (1 481.98 USD)
По эквити:
4.07% (148.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|16
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-180
|USDJPY
|176
|EURJPY
|119
|AUDJPY
|90
|GBPJPY
|-95
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-77
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|4.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|-150
|USDCHF
|-900
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +221.28 USD
Худший трейд: -239 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +716.58 USD
Макс. убыток в серии: -921.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
еще 305...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
21
0%
112
51%
69%
1.00
0.20
USD
USD
26%
1:200