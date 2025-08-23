СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MRG Stable Growth
Handiko Gesang A S

MRG Stable Growth

Handiko Gesang A S
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
58 (51.78%)
Убыточных трейдов:
54 (48.21%)
Лучший трейд:
221.28 USD
Худший трейд:
-239.45 USD
Общая прибыль:
4 207.99 USD (90 423 pips)
Общий убыток:
-4 186.12 USD (89 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (716.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
716.58 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.32%
Макс. загрузка депозита:
4.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
84 (75.00%)
Коротких трейдов:
28 (25.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
72.55 USD
Средний убыток:
-77.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-921.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-921.86 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.20 USD
Максимальная:
1 481.98 USD (34.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.56% (1 481.98 USD)
По эквити:
4.07% (148.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
USDJPY 16
EURJPY 16
AUDJPY 15
GBPJPY 6
GBPUSD 2
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -180
USDJPY 176
EURJPY 119
AUDJPY 90
GBPJPY -95
GBPUSD -11
USDCHF -77
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.7K
USDJPY 2.3K
EURJPY 4.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY -1.8K
GBPUSD -150
USDCHF -900
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +221.28 USD
Худший трейд: -239 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +716.58 USD
Макс. убыток в серии: -921.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.19 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MRG Stable Growth
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
4.5K
USD
21
0%
112
51%
69%
1.00
0.20
USD
26%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.