Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
92 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (48.02%)
En iyi işlem:
56.84 USD
En kötü işlem:
-21.05 USD
Brüt kâr:
505.60 USD (505 489 pips)
Brüt zarar:
-330.05 USD (308 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (229.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.87 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
187.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
106 (59.89%)
Satış işlemleri:
71 (40.11%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-16.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.35 USD (4)
Aylık büyüme:
31.58%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.52 USD
Maksimum:
101.89 USD (130.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
56.17% (0.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100Cash 127
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100Cash 180
US500Cash -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100Cash 201K
US500Cash -4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.84 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +229.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalp Swing
İnceleme yok
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 17:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 18:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
