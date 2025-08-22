シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dragon Turtle 1
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
313
利益トレード:
163 (52.07%)
損失トレード:
150 (47.92%)
ベストトレード:
63.12 USD
最悪のトレード:
-31.60 USD
総利益:
1 233.63 USD (713 591 pips)
総損失:
-1 087.51 USD (508 956 pips)
最大連続の勝ち:
6 (229.87 USD)
最大連続利益:
229.87 USD (6)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
10.48%
最大入金額:
187.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
198 (63.26%)
短いトレード:
115 (36.74%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
7.57 USD
平均損失:
-7.25 USD
最大連続の負け:
8 (-16.52 USD)
最大連続損失:
-64.03 USD (4)
月間成長:
-2.17%
年間予想:
-26.34%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.52 USD
最大の:
128.58 USD (43.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.64% (101.89 USD)
エクイティによる:
56.17% (0.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100Cash 263
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100Cash 150
US500Cash -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100Cash 209K
US500Cash -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.12 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +229.87 USD
最大連続損失: -16.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Scalp Swing
レビューなし
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください