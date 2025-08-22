- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
313
利益トレード:
163 (52.07%)
損失トレード:
150 (47.92%)
ベストトレード:
63.12 USD
最悪のトレード:
-31.60 USD
総利益:
1 233.63 USD (713 591 pips)
総損失:
-1 087.51 USD (508 956 pips)
最大連続の勝ち:
6 (229.87 USD)
最大連続利益:
229.87 USD (6)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
10.48%
最大入金額:
187.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
198 (63.26%)
短いトレード:
115 (36.74%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
7.57 USD
平均損失:
-7.25 USD
最大連続の負け:
8 (-16.52 USD)
最大連続損失:
-64.03 USD (4)
月間成長:
-2.17%
年間予想:
-26.34%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.52 USD
最大の:
128.58 USD (43.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.64% (101.89 USD)
エクイティによる:
56.17% (0.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100Cash
|263
|US500Cash
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100Cash
|150
|US500Cash
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100Cash
|209K
|US500Cash
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.12 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +229.87 USD
最大連続損失: -16.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
