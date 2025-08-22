- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
336
이익 거래:
175 (52.08%)
손실 거래:
161 (47.92%)
최고의 거래:
63.12 USD
최악의 거래:
-31.60 USD
총 수익:
1 288.63 USD (732 636 pips)
총 손실:
-1 172.76 USD (545 245 pips)
연속 최대 이익:
6 (229.87 USD)
연속 최대 이익:
229.87 USD (6)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
9.21%
최대 입금량:
187.32%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
212 (63.10%)
숏(주식차입매도):
124 (36.90%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
7.36 USD
평균 손실:
-7.28 USD
연속 최대 손실:
8 (-16.52 USD)
연속 최대 손실:
-64.03 USD (4)
월별 성장률:
-14.10%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.52 USD
최대한의:
140.99 USD (47.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.64% (101.89 USD)
자본금별:
56.17% (0.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100Cash
|286
|US500Cash
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100Cash
|120
|US500Cash
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100Cash
|191K
|US500Cash
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +63.12 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +229.87 USD
연속 최대 손실: -16.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Scalp Swing
리뷰 없음
