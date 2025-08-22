- Прирост
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
161 (51.93%)
Убыточных трейдов:
149 (48.06%)
Лучший трейд:
63.12 USD
Худший трейд:
-31.60 USD
Общая прибыль:
1 227.86 USD (711 668 pips)
Общий убыток:
-1 084.94 USD (508 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (229.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
10.48%
Макс. загрузка депозита:
187.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
195 (62.90%)
Коротких трейдов:
115 (37.10%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-7.28 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-16.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.03 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.42%
Годовой прогноз:
-65.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.52 USD
Максимальная:
128.58 USD (43.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.64% (101.89 USD)
По эквити:
56.17% (0.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100Cash
|260
|US500Cash
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100Cash
|147
|US500Cash
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100Cash
|208K
|US500Cash
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
