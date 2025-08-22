СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dragon Turtle 1
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
310
Прибыльных трейдов:
161 (51.93%)
Убыточных трейдов:
149 (48.06%)
Лучший трейд:
63.12 USD
Худший трейд:
-31.60 USD
Общая прибыль:
1 227.86 USD (711 668 pips)
Общий убыток:
-1 084.94 USD (508 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (229.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.87 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
10.48%
Макс. загрузка депозита:
187.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
195 (62.90%)
Коротких трейдов:
115 (37.10%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-7.28 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-16.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.03 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.42%
Годовой прогноз:
-65.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.52 USD
Максимальная:
128.58 USD (43.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.64% (101.89 USD)
По эквити:
56.17% (0.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100Cash 260
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100Cash 147
US500Cash -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100Cash 208K
US500Cash -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.12 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +229.87 USD
Макс. убыток в серии: -16.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Scalp Swing
Нет отзывов
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dragon Turtle 1
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
372
USD
19
98%
310
51%
10%
1.13
0.46
USD
100%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.