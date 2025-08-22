SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dragon Turtle 1
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
92 (51.97%)
Perte trades:
85 (48.02%)
Meilleure transaction:
56.84 USD
Pire transaction:
-21.05 USD
Bénéfice brut:
505.60 USD (505 489 pips)
Perte brute:
-330.05 USD (308 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (229.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
229.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
187.32%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
106 (59.89%)
Courts trades:
71 (40.11%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
5.50 USD
Perte moyenne:
-3.88 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-16.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
31.58%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.52 USD
Maximal:
101.89 USD (130.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
56.17% (0.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100Cash 127
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100Cash 180
US500Cash -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100Cash 201K
US500Cash -4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.84 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +229.87 USD
Perte consécutive maximale: -16.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Scalp Swing
Aucun avis
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 17:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 18:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.