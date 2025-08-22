SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Dragon Turtle 1
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
317
Gewinntrades:
165 (52.05%)
Verlusttrades:
152 (47.95%)
Bester Trade:
63.12 USD
Schlechtester Trade:
-31.60 USD
Bruttoprofit:
1 245.14 USD (717 425 pips)
Bruttoverlust:
-1 101.90 USD (515 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (229.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
229.87 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
10.48%
Max deposit load:
187.32%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.11
Long-Positionen:
199 (62.78%)
Short-Positionen:
118 (37.22%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-16.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.03 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-5.57%
Jahresprognose:
-67.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.52 USD
Maximaler:
128.58 USD (43.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.64% (101.89 USD)
Kapital:
56.17% (0.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100Cash 267
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100Cash 147
US500Cash -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100Cash 206K
US500Cash -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.12 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Scalp Swing
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.