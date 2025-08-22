- 成长
交易:
310
盈利交易:
161 (51.93%)
亏损交易:
149 (48.06%)
最好交易:
63.12 USD
最差交易:
-31.60 USD
毛利:
1 227.86 USD (711 668 pips)
毛利亏损:
-1 084.94 USD (508 100 pips)
最大连续赢利:
6 (229.87 USD)
最大连续盈利:
229.87 USD (6)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
10.48%
最大入金加载:
187.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.11
长期交易:
195 (62.90%)
短期交易:
115 (37.10%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
7.63 USD
平均损失:
-7.28 USD
最大连续失误:
8 (-16.52 USD)
最大连续亏损:
-64.03 USD (4)
每月增长:
-5.42%
年度预测:
-65.81%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
61.52 USD
最大值:
128.58 USD (43.62%)
相对跌幅:
结余:
99.64% (101.89 USD)
净值:
56.17% (0.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100Cash
|260
|US500Cash
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100Cash
|147
|US500Cash
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100Cash
|208K
|US500Cash
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.12 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +229.87 USD
最大连续亏损: -16.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Scalp Swing
没有评论
