Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 comentarios
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
313
Transacciones Rentables:
163 (52.07%)
Transacciones Irrentables:
150 (47.92%)
Mejor transacción:
63.12 USD
Peor transacción:
-31.60 USD
Beneficio Bruto:
1 233.63 USD (713 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 087.51 USD (508 956 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (229.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
229.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
10.48%
Carga máxima del depósito:
187.32%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.14
Transacciones Largas:
198 (63.26%)
Transacciones Cortas:
115 (36.74%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
7.57 USD
Pérdidas medias:
-7.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-16.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.03 USD (4)
Crecimiento al mes:
-2.17%
Pronóstico anual:
-26.34%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.52 USD
Máxima:
128.58 USD (43.62%)
Reducción relativa:
De balance:
99.64% (101.89 USD)
De fondos:
56.17% (0.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100Cash 263
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100Cash 150
US500Cash -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100Cash 209K
US500Cash -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +63.12 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +229.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Scalp Swing
No hay comentarios
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
