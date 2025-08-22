SegnaliSezioni
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
92 (51.97%)
Loss Trade:
85 (48.02%)
Best Trade:
56.84 USD
Worst Trade:
-21.05 USD
Profitto lordo:
505.60 USD (505 489 pips)
Perdita lorda:
-330.05 USD (308 360 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (229.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
187.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
106 (59.89%)
Short Trade:
71 (40.11%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-3.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.35 USD (4)
Crescita mensile:
31.58%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.52 USD
Massimale:
101.89 USD (130.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
56.17% (0.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100Cash 127
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100Cash 180
US500Cash -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100Cash 201K
US500Cash -4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.84 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +229.87 USD
Massima perdita consecutiva: -16.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalp Swing
Non ci sono recensioni
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 17:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 18:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
