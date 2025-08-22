SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Dragon Turtle 1
Agus Budijono

Dragon Turtle 1

Agus Budijono
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
313
Negociações com lucro:
163 (52.07%)
Negociações com perda:
150 (47.92%)
Melhor negociação:
63.12 USD
Pior negociação:
-31.60 USD
Lucro bruto:
1 233.63 USD (713 591 pips)
Perda bruta:
-1 087.51 USD (508 956 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (229.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
229.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
10.48%
Depósito máximo carregado:
187.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
198 (63.26%)
Negociações curtas:
115 (36.74%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
7.57 USD
Perda média:
-7.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-16.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.03 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.17%
Previsão anual:
-26.34%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.52 USD
Máximo:
128.58 USD (43.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.64% (101.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.17% (0.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100Cash 263
US500Cash 50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100Cash 150
US500Cash -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100Cash 209K
US500Cash -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.12 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +229.87 USD
Máxima perda consecutiva: -16.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Scalp Swing
Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dragon Turtle 1
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
375
USD
19
98%
313
52%
10%
1.13
0.47
USD
100%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.