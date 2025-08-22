- Crescimento
Negociações:
313
Negociações com lucro:
163 (52.07%)
Negociações com perda:
150 (47.92%)
Melhor negociação:
63.12 USD
Pior negociação:
-31.60 USD
Lucro bruto:
1 233.63 USD (713 591 pips)
Perda bruta:
-1 087.51 USD (508 956 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (229.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
229.87 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
10.48%
Depósito máximo carregado:
187.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
198 (63.26%)
Negociações curtas:
115 (36.74%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
7.57 USD
Perda média:
-7.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-16.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.03 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.17%
Previsão anual:
-26.34%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.52 USD
Máximo:
128.58 USD (43.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.64% (101.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.17% (0.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100Cash
|263
|US500Cash
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100Cash
|150
|US500Cash
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100Cash
|209K
|US500Cash
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
