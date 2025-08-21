- Büyüme
İşlemler:
484
Kârla kapanan işlemler:
233 (48.14%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (51.86%)
En iyi işlem:
18.09 USD
En kötü işlem:
-20.21 USD
Brüt kâr:
604.81 USD (60 365 pips)
Brüt zarar:
-430.66 USD (42 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (37.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
19.62%
Maks. mevduat yükü:
1.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
31 (6.40%)
Satış işlemleri:
453 (93.60%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.60 USD
Ortalama zarar:
-1.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
72 (-31.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.81 USD (13)
Aylık büyüme:
3.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.05 USD
Maksimum:
88.64 USD (1.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.73% (86.36 USD)
Varlığa göre:
1.69% (83.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
6
100%
484
48%
20%
1.40
0.36
USD
USD
2%
1:500