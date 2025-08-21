SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Miracle
Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 833
Negociações com lucro:
972 (53.02%)
Negociações com perda:
861 (46.97%)
Melhor negociação:
28.83 USD
Pior negociação:
-35.14 USD
Lucro bruto:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Perda bruta:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (1 005.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 005.06 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
8.67%
Depósito máximo carregado:
20.21%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
113
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
189 (10.31%)
Negociações curtas:
1 644 (89.69%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
4.25 USD
Perda média:
-3.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
72 (-31.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-865.23 USD (37)
Crescimento mensal:
6.07%
Previsão anual:
73.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
87.05 USD
Máximo:
865.23 USD (13.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (865.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.13% (1 513.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.83 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +1 005.06 USD
Máxima perda consecutiva: -31.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Sem comentários
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Miracle
30 USD por mês
15%
0
0
USD
5.7K
USD
22
100%
1 833
53%
9%
1.21
0.40
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.