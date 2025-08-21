- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 833
Negociações com lucro:
972 (53.02%)
Negociações com perda:
861 (46.97%)
Melhor negociação:
28.83 USD
Pior negociação:
-35.14 USD
Lucro bruto:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Perda bruta:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (1 005.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 005.06 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
8.67%
Depósito máximo carregado:
20.21%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
113
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
189 (10.31%)
Negociações curtas:
1 644 (89.69%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
4.25 USD
Perda média:
-3.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
72 (-31.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-865.23 USD (37)
Crescimento mensal:
6.07%
Previsão anual:
73.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
87.05 USD
Máximo:
865.23 USD (13.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (865.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.13% (1 513.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.83 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +1 005.06 USD
Máxima perda consecutiva: -31.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
22
100%
1 833
53%
9%
1.21
0.40
USD
USD
27%
1:500