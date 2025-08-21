- Crescita
Trade:
484
Profit Trade:
233 (48.14%)
Loss Trade:
251 (51.86%)
Best Trade:
18.09 USD
Worst Trade:
-20.21 USD
Profitto lordo:
604.81 USD (60 365 pips)
Perdita lorda:
-430.66 USD (42 948 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (37.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.44 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
19.62%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
31 (6.40%)
Short Trade:
453 (93.60%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.60 USD
Perdita media:
-1.72 USD
Massime perdite consecutive:
72 (-31.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.81 USD (13)
Crescita mensile:
3.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.05 USD
Massimale:
88.64 USD (1.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (86.36 USD)
Per equità:
1.69% (83.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.09 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +37.13 USD
Massima perdita consecutiva: -31.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
6
100%
484
48%
20%
1.40
0.36
USD
USD
2%
1:500