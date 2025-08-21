- 자본
- 축소
트레이드:
1 833
이익 거래:
972 (53.02%)
손실 거래:
861 (46.97%)
최고의 거래:
28.83 USD
최악의 거래:
-35.14 USD
총 수익:
4 133.48 USD (409 684 pips)
총 손실:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
연속 최대 이익:
66 (1 005.06 USD)
연속 최대 이익:
1 005.06 USD (66)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.67%
최대 입금량:
20.21%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
113
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
189 (10.31%)
숏(주식차입매도):
1 644 (89.69%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
4.25 USD
평균 손실:
-3.94 USD
연속 최대 손실:
72 (-31.23 USD)
연속 최대 손실:
-865.23 USD (37)
월별 성장률:
6.07%
연간 예측:
73.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
87.05 USD
최대한의:
865.23 USD (13.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.09% (865.23 USD)
자본금별:
27.13% (1 513.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.83 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +1 005.06 USD
연속 최대 손실: -31.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
리뷰 없음
