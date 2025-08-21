시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Miracle
Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 833
이익 거래:
972 (53.02%)
손실 거래:
861 (46.97%)
최고의 거래:
28.83 USD
최악의 거래:
-35.14 USD
총 수익:
4 133.48 USD (409 684 pips)
총 손실:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
연속 최대 이익:
66 (1 005.06 USD)
연속 최대 이익:
1 005.06 USD (66)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.67%
최대 입금량:
20.21%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
113
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
189 (10.31%)
숏(주식차입매도):
1 644 (89.69%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
4.25 USD
평균 손실:
-3.94 USD
연속 최대 손실:
72 (-31.23 USD)
연속 최대 손실:
-865.23 USD (37)
월별 성장률:
6.07%
연간 예측:
73.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
87.05 USD
최대한의:
865.23 USD (13.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.09% (865.23 USD)
자본금별:
27.13% (1 513.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28.83 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +1 005.06 USD
연속 최대 손실: -31.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
리뷰 없음
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
