Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 833
利益トレード:
972 (53.02%)
損失トレード:
861 (46.97%)
ベストトレード:
28.83 USD
最悪のトレード:
-35.14 USD
総利益:
4 133.48 USD (409 684 pips)
総損失:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
最大連続の勝ち:
66 (1 005.06 USD)
最大連続利益:
1 005.06 USD (66)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
8.67%
最大入金額:
20.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
113
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
189 (10.31%)
短いトレード:
1 644 (89.69%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
4.25 USD
平均損失:
-3.94 USD
最大連続の負け:
72 (-31.23 USD)
最大連続損失:
-865.23 USD (37)
月間成長:
6.07%
年間予想:
73.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
87.05 USD
最大の:
865.23 USD (13.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (865.23 USD)
エクイティによる:
27.13% (1 513.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.83 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +1 005.06 USD
最大連続損失: -31.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
レビューなし
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
