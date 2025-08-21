- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 833
利益トレード:
972 (53.02%)
損失トレード:
861 (46.97%)
ベストトレード:
28.83 USD
最悪のトレード:
-35.14 USD
総利益:
4 133.48 USD (409 684 pips)
総損失:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
最大連続の勝ち:
66 (1 005.06 USD)
最大連続利益:
1 005.06 USD (66)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
8.67%
最大入金額:
20.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
113
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
189 (10.31%)
短いトレード:
1 644 (89.69%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
4.25 USD
平均損失:
-3.94 USD
最大連続の負け:
72 (-31.23 USD)
最大連続損失:
-865.23 USD (37)
月間成長:
6.07%
年間予想:
73.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
87.05 USD
最大の:
865.23 USD (13.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (865.23 USD)
エクイティによる:
27.13% (1 513.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.83 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +1 005.06 USD
最大連続損失: -31.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
22
100%
1 833
53%
9%
1.21
0.40
USD
USD
27%
1:500