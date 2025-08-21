- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 833
Gewinntrades:
972 (53.02%)
Verlusttrades:
861 (46.97%)
Bester Trade:
28.83 USD
Schlechtester Trade:
-35.14 USD
Bruttoprofit:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Bruttoverlust:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (1 005.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 005.06 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
8.67%
Max deposit load:
20.21%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
189 (10.31%)
Short-Positionen:
1 644 (89.69%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
72 (-31.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-865.23 USD (37)
Wachstum pro Monat :
6.07%
Jahresprognose:
73.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
87.05 USD
Maximaler:
865.23 USD (13.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.09% (865.23 USD)
Kapital:
27.13% (1 513.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.83 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 005.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
22
100%
1 833
53%
9%
1.21
0.40
USD
USD
27%
1:500