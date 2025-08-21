SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 833
Gewinntrades:
972 (53.02%)
Verlusttrades:
861 (46.97%)
Bester Trade:
28.83 USD
Schlechtester Trade:
-35.14 USD
Bruttoprofit:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Bruttoverlust:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (1 005.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 005.06 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
8.67%
Max deposit load:
20.21%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
189 (10.31%)
Short-Positionen:
1 644 (89.69%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
72 (-31.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-865.23 USD (37)
Wachstum pro Monat :
6.07%
Jahresprognose:
73.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
87.05 USD
Maximaler:
865.23 USD (13.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.09% (865.23 USD)
Kapital:
27.13% (1 513.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.83 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 005.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Keine Bewertungen
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
