Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 833
Прибыльных трейдов:
972 (53.02%)
Убыточных трейдов:
861 (46.97%)
Лучший трейд:
28.83 USD
Худший трейд:
-35.14 USD
Общая прибыль:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Общий убыток:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (1 005.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 005.06 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
8.67%
Макс. загрузка депозита:
20.21%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
189 (10.31%)
Коротких трейдов:
1 644 (89.69%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-3.94 USD
Макс. серия проигрышей:
72 (-31.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-865.23 USD (37)
Прирост в месяц:
6.07%
Годовой прогноз:
73.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.05 USD
Максимальная:
865.23 USD (13.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (865.23 USD)
По эквити:
27.13% (1 513.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.83 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +1 005.06 USD
Макс. убыток в серии: -31.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Нет отзывов
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.