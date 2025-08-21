- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 833
Прибыльных трейдов:
972 (53.02%)
Убыточных трейдов:
861 (46.97%)
Лучший трейд:
28.83 USD
Худший трейд:
-35.14 USD
Общая прибыль:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Общий убыток:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (1 005.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 005.06 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
8.67%
Макс. загрузка депозита:
20.21%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
189 (10.31%)
Коротких трейдов:
1 644 (89.69%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-3.94 USD
Макс. серия проигрышей:
72 (-31.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-865.23 USD (37)
Прирост в месяц:
6.07%
Годовой прогноз:
73.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.05 USD
Максимальная:
865.23 USD (13.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (865.23 USD)
По эквити:
27.13% (1 513.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.83 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +1 005.06 USD
Макс. убыток в серии: -31.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
Нет отзывов
