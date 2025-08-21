- Incremento
Total de Trades:
1 833
Transacciones Rentables:
972 (53.02%)
Transacciones Irrentables:
861 (46.97%)
Mejor transacción:
28.83 USD
Peor transacción:
-35.14 USD
Beneficio Bruto:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (1 005.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 005.06 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
8.67%
Carga máxima del depósito:
20.21%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
113
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
189 (10.31%)
Transacciones Cortas:
1 644 (89.69%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
4.25 USD
Pérdidas medias:
-3.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
72 (-31.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-865.23 USD (37)
Crecimiento al mes:
6.07%
Pronóstico anual:
73.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
87.05 USD
Máxima:
865.23 USD (13.09%)
Reducción relativa:
De balance:
13.09% (865.23 USD)
De fondos:
27.13% (1 513.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +28.83 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 66
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +1 005.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
