Dany Wardiyanto

Gold Miracle

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 833
Transacciones Rentables:
972 (53.02%)
Transacciones Irrentables:
861 (46.97%)
Mejor transacción:
28.83 USD
Peor transacción:
-35.14 USD
Beneficio Bruto:
4 133.48 USD (409 684 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (1 005.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 005.06 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
8.67%
Carga máxima del depósito:
20.21%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
113
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
189 (10.31%)
Transacciones Cortas:
1 644 (89.69%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
4.25 USD
Pérdidas medias:
-3.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
72 (-31.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-865.23 USD (37)
Crecimiento al mes:
6.07%
Pronóstico anual:
73.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
87.05 USD
Máxima:
865.23 USD (13.09%)
Reducción relativa:
De balance:
13.09% (865.23 USD)
De fondos:
27.13% (1 513.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1833
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 71K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.83 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 66
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +1 005.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
No hay comentarios
2026.01.16 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 04:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
