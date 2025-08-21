- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 833
盈利交易:
972 (53.02%)
亏损交易:
861 (46.97%)
最好交易:
28.83 USD
最差交易:
-35.14 USD
毛利:
4 133.48 USD (409 684 pips)
毛利亏损:
-3 394.23 USD (339 005 pips)
最大连续赢利:
66 (1 005.06 USD)
最大连续盈利:
1 005.06 USD (66)
夏普比率:
0.06
交易活动:
8.67%
最大入金加载:
20.21%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
113
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
0.85
长期交易:
189 (10.31%)
短期交易:
1 644 (89.69%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-3.94 USD
最大连续失误:
72 (-31.23 USD)
最大连续亏损:
-865.23 USD (37)
每月增长:
6.07%
年度预测:
73.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
87.05 USD
最大值:
865.23 USD (13.09%)
相对跌幅:
结余:
13.09% (865.23 USD)
净值:
27.13% (1 513.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1833
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|739
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|71K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.83 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +1 005.06 USD
最大连续亏损: -31.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
* Pending Order
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
* Locking
* SL each entry
* Gold Only
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
22
100%
1 833
53%
9%
1.21
0.40
USD
USD
27%
1:500