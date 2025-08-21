- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
281 (72.98%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (27.01%)
En iyi işlem:
6 386.64 HKD
En kötü işlem:
-209.33 HKD
Brüt kâr:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Brüt zarar:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (5 209.45 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
9 158.45 HKD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
46.67%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
44.05
Alış işlemleri:
278 (72.21%)
Satış işlemleri:
107 (27.79%)
Kâr faktörü:
5.72
Beklenen getiri:
76.14 HKD
Ortalama kâr:
126.41 HKD
Ortalama zarar:
-59.70 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-633.72 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-636.15 HKD (5)
Aylık büyüme:
120.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
665.46 HKD (1.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (633.72 HKD)
Varlığa göre:
54.70% (6 806.95 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|AUDUSD
|75
|NZDCAD
|41
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|662
|NZDCAD
|654
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-362
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 386.64 HKD
En kötü işlem: -209 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 209.45 HKD
Maksimum ardışık zarar: -633.72 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.38 × 13
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
411%
0
0
USD
USD
21K
HKD
HKD
10
100%
385
72%
99%
5.72
76.14
HKD
HKD
55%
1:500