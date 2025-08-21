SinyallerBölümler
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 411%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
281 (72.98%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (27.01%)
En iyi işlem:
6 386.64 HKD
En kötü işlem:
-209.33 HKD
Brüt kâr:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Brüt zarar:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (5 209.45 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
9 158.45 HKD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
46.67%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
44.05
Alış işlemleri:
278 (72.21%)
Satış işlemleri:
107 (27.79%)
Kâr faktörü:
5.72
Beklenen getiri:
76.14 HKD
Ortalama kâr:
126.41 HKD
Ortalama zarar:
-59.70 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-633.72 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-636.15 HKD (5)
Aylık büyüme:
120.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
665.46 HKD (1.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (633.72 HKD)
Varlığa göre:
54.70% (6 806.95 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 267
AUDUSD 75
NZDCAD 41
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.5K
AUDUSD 662
NZDCAD 654
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
AUDUSD -362
NZDCAD 3.1K
AUDCAD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 386.64 HKD
En kötü işlem: -209 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 209.45 HKD
Maksimum ardışık zarar: -633.72 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.38 × 13
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alex I
Ayda 30 USD
411%
0
0
USD
21K
HKD
10
100%
385
72%
99%
5.72
76.14
HKD
55%
1:500
