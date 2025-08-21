- 成長
トレード:
628
利益トレード:
446 (71.01%)
損失トレード:
182 (28.98%)
ベストトレード:
6 386.64 HKD
最悪のトレード:
-2 087.43 HKD
総利益:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
総損失:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
最大連続の勝ち:
45 (5 209.45 HKD)
最大連続利益:
9 158.45 HKD (10)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
46.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
437 (69.59%)
短いトレード:
191 (30.41%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
55.14 HKD
平均利益:
119.09 HKD
平均損失:
-101.56 HKD
最大連続の負け:
12 (-8 739.62 HKD)
最大連続損失:
-8 739.62 HKD (12)
月間成長:
-15.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
8 934.98 HKD (16.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.75% (8 934.98 HKD)
エクイティによる:
54.70% (6 806.95 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|AUDUSD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|193
|NZDCAD
|716
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-839
|AUDUSD
|-7.8K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDNZD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 386.64 HKD
最悪のトレード: -2 087 HKD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +5 209.45 HKD
最大連続損失: -8 739.62 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.27 × 15
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
509%
0
0
USD
USD
16K
HKD
HKD
18
100%
628
71%
99%
2.87
55.14
HKD
HKD
55%
1:500