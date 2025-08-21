シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 509%
VantageInternational-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
628
利益トレード:
446 (71.01%)
損失トレード:
182 (28.98%)
ベストトレード:
6 386.64 HKD
最悪のトレード:
-2 087.43 HKD
総利益:
53 113.19 HKD (78 966 pips)
総損失:
-18 483.71 HKD (74 293 pips)
最大連続の勝ち:
45 (5 209.45 HKD)
最大連続利益:
9 158.45 HKD (10)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
46.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
437 (69.59%)
短いトレード:
191 (30.41%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
55.14 HKD
平均利益:
119.09 HKD
平均損失:
-101.56 HKD
最大連続の負け:
12 (-8 739.62 HKD)
最大連続損失:
-8 739.62 HKD (12)
月間成長:
-15.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
8 934.98 HKD (16.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.75% (8 934.98 HKD)
エクイティによる:
54.70% (6 806.95 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 390
AUDUSD 125
NZDCAD 72
AUDCAD 33
AUDNZD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3.4K
AUDUSD 193
NZDCAD 716
AUDCAD 130
AUDNZD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -839
AUDUSD -7.8K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 4.3K
AUDNZD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 386.64 HKD
最悪のトレード: -2 087 HKD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +5 209.45 HKD
最大連続損失: -8 739.62 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.27 × 15
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Alex I
30 USD/月
509%
0
0
USD
16K
HKD
18
100%
628
71%
99%
2.87
55.14
HKD
55%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください