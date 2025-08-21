SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alex I
Wing Kwong Lai

Alex I

Wing Kwong Lai
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 411%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
281 (72.98%)
Loss Trade:
104 (27.01%)
Best Trade:
6 386.64 HKD
Worst Trade:
-209.33 HKD
Profitto lordo:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Perdita lorda:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (5 209.45 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
46.67%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
44.05
Long Trade:
278 (72.21%)
Short Trade:
107 (27.79%)
Fattore di profitto:
5.72
Profitto previsto:
76.14 HKD
Profitto medio:
126.41 HKD
Perdita media:
-59.70 HKD
Massime perdite consecutive:
7 (-633.72 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-636.15 HKD (5)
Crescita mensile:
120.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
665.46 HKD (1.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (633.72 HKD)
Per equità:
54.70% (6 806.95 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 267
AUDUSD 75
NZDCAD 41
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.5K
AUDUSD 662
NZDCAD 654
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
AUDUSD -362
NZDCAD 3.1K
AUDCAD 300
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 386.64 HKD
Worst Trade: -209 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 209.45 HKD
Massima perdita consecutiva: -633.72 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.38 × 13
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
3.75 × 4
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.03 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alex I
30USD al mese
411%
0
0
USD
21K
HKD
10
100%
385
72%
99%
5.72
76.14
HKD
55%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.