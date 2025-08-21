- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
281 (72.98%)
Loss Trade:
104 (27.01%)
Best Trade:
6 386.64 HKD
Worst Trade:
-209.33 HKD
Profitto lordo:
35 521.02 HKD (46 710 pips)
Perdita lorda:
-6 208.38 HKD (42 160 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (5 209.45 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
9 158.45 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
46.67%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
44.05
Long Trade:
278 (72.21%)
Short Trade:
107 (27.79%)
Fattore di profitto:
5.72
Profitto previsto:
76.14 HKD
Profitto medio:
126.41 HKD
Perdita media:
-59.70 HKD
Massime perdite consecutive:
7 (-633.72 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-636.15 HKD (5)
Crescita mensile:
120.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
665.46 HKD (1.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (633.72 HKD)
Per equità:
54.70% (6 806.95 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|AUDUSD
|75
|NZDCAD
|41
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|662
|NZDCAD
|654
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-362
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 386.64 HKD
Worst Trade: -209 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 209.45 HKD
Massima perdita consecutiva: -633.72 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.38 × 13
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|3.75 × 4
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
411%
0
0
USD
USD
21K
HKD
HKD
10
100%
385
72%
99%
5.72
76.14
HKD
HKD
55%
1:500